Things 3 incelemesi

Almanya merkezli Cultured Code firması 2007 yılında ilk defa OS X platformu için görev yönetimi uygulaması Things'i yayınlamıştı. iPhone'un popüler olmasından sonra 2010 yılında iOS platformuna da göz kırpan Things uygulaması, geçtiğimiz günlerde yeni sürümü Things 3 ile karşımıza çıktı.

Modern tasarım anlayışı ile baştan aşağı yenilenen Things 3, sadece macOS, iOS ve watchOS platformlarında boy gösteriyor. Günlük hayatta yapmamız gereken işler zaten yeterince karmaşık olduğu için Things 3'te fazla ayar ve seçeneklerden kaçınılarak sade bir arayüz kullanıcıları bekliyor.

Things 3'te görev yönetimi yapmak çok kolay. "+" simgesine tıkla, görev ekle ve isteğe bağlı olarak aynı ekranda anımsatıcı kur. İşte bu kadar basit. Dilerseniz, kendi projelerinizi Things 3 üzerinde oluşturabilir, bu projelere yapılacak listeleri ekleyebilir ve hatta yapılacak listelerinin altlarına notlar da yazabilirsiniz.

Things Cloud sayesinde ise iOS'te yaptığınız değişiklikleri anında macOS'te görüntüleyebilirsiniz. Ancak bunun için Things Cloud'a ücretsiz üye olmanız gerekiyor. Keşke kendi bulut sistemlerini oluşturmak yerine iCloud'u kullanmayı tercih etselermiş demekten kendini alıkoyamıyor insan.

Siri ile almış olduğunuz notları otomatik olarak Anımsatıcılar'a ekleyebilir ve ordan da otomatik olarak Things'e aktarabilirsiniz. Aynı olayı Takvim uygulamasında da yapabiliyorsunuz.

Things 3 ile tamamladığınız ve sildiğiniz görevleri daha sonra görüntüleyebilir ve tekrarlayabilirsiniz. Ancak Things 3'e sahip olmak biraz tuzlu. Things 3'ün macOS uygulaması 144,99 TL, iOS uygulaması ise 27,99 TL.