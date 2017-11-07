Thor: Ragnarok şimdiden 3 misli kara geçti!

Thor serisi uzun süredir Marvel Sinematik Evreni'nin en zayıf halkası olmuştu. Gerek ilk Thor gerekse Thor: Dark World istenen gişe hasılatını elde edememiş ve eleştirmenlerden ucu ucuna geçer not alabilmişlerdi. Ne var ki Disney-Marvel ortaklığı bu kez kartlarını sağlam oynadı.

Taika Waititi tarafından yönetilen ve kadrosunda Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett,Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo, Anthony Hopkins ve Benedict Cumberbatch gibi usta isimlerin yer aldığı yapım 150 milyon dolarlık bütçesine rağmen şimdiden 440 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Üstelik yapımın anayurdu Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2017'de gösterime girdiğini vurgulamalıyız.

Efsanevi çizgi roman serileri Planet Hulk ve Thor: Rune King hikayelerini başarıyla harmanlayan film eleştirmenlerden de tam not aldı. Rotten Tomatoes'daki sinema otoritelerinden 9.3 puan alan Thor: Ragnarok, IMDB'den de 8.2 puan elde etmeyi başardı.