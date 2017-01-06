Tidal, stüdyo kalitesinde müzik sunuyor!

Çevrimiçi müzik platformların yaygınlaşması ile Hi-Fi olarak tabir edilen yüksek çözünürlüklü müzikler bir anda tarihe karışmıştı. Müziğin olması gerektiği gibi yüksek çözünürlüklü olarak sunmak isteyen Tidal firması, FLAC Stream özelliği ile rakipleri Spotify ve Apple Music'e göre kat kat daha kaliteli müzik deneyimi sunuyordu.

Tidal şimdi de bu deneyimi en üst seviyeye taşıyor. Music Quality Authenticated adı verilen ses teknolojisini platformuna entegre eden Tidal, bu sayede stüdyo kalitesinde müzik deneyimi sunacak. Peki, nedir bu MQA denilenen teknoloji?

Basitçe söylemek gerekirse; ana kayıt, bir sanatçının birden fazla farklı ses biçimine kodlamadan önce yaptığı bir şarkının başlangıçtaki ham kaydıdır. MQA, master kaydı alır, MP3 gibi daha küçük biçime dönüştürerek dijital olarak işler ve daha sonra indirilecek veya Stream edilecek kadar küçük bir formda sunar.

Bu dönüştürme işlemi sırasında sesin çözünürlüğünde büyük kayıplar verilir. MQA sayesinde seste yaşanan bu kayıplar minimum seviyeye indiriliyor. Şimdilik sadece Tidal'ın masaüstü uygulamasında kullanıma sunulan bu özellikten, Tidal Hi-Fi üyeleri faydalanabiliyor.

Henüz bu özellik yeni olduğu için tüm sanatçıların master edilmiş albümleri yer almıyor. Zaman içerisinde lisans anlaşmalarının elverdiği sürece sanatçıların yüksek kaliteli albümleri Tidal'daki yerini alacaktır.