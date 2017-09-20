Tim Cook'a göre iPhone X fiyatını hak ediyormuş!

Dünyanın en pahalı telefonu olan iPhone X (altın kaplama lüks telefonlar hariç), 999 dolar fiyatı dış basında bile "pahalı" olarak karşılandı. Ülkemizde 5.499 TL ya da 6.099 TL'ye satılacak olan (evet yanlış okumadanız MacBook fiyatına telefon) iPhone X, Apple'ın CEO'su Tim Cook'a göre fiyatını hak ediyor.

Good Morning America'dan gelen bir soruyu yanıtlayan Tim Cook; "Aslında elde ettiğiniz teknoloji için iPhone X'in fiyatı gayet makul. Çoğu insan satın aldığı telefonu uzun süre kullanıyor. Bu yüzden iPhone X'i telefon yenilemek isteyen kullanıcılar satın alacak. iPhone X'teki teknoloji fiyatını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Tim Cook sözlerine; "Apple'ın amacı satış ve büyük gelir elde etmek değil. Biz sunduğumuz teknolojiler ile insanlara yardımda etmek istiyoruz." dedi.

Sizce, insanlar 999 dolar ödedikten sonra ne gibi bir yardım isteyebilir? (Kredi kartı borcu dışında)