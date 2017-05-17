Tizenli Samsung telefonlar dünya çapında satışa sunuluyor

Samsung'un geliştirdiği Tizenli akıllı telefonlar dünya çapında satışa sunuluyor.

17/05/2017 11:30

Samsung, Tizen OS destekli telefonları global olarak kullanıma sunma planlarının olduğunu söylüyor. Güney Koreli şirket, San Francisco'da devam eden Tizen Geliştirici Konferansı 2017'de açıklamalar yaptı.

Şirket açıklamasında, Tizen telefonları "sonunda tüm dünyadaki ülkelerde satışa sunulacak” dedi.

1495008853_01.jpg 

Şu anda, Tizen telefonları sadece Hindistan, bazı diğer Güney Doğu Asya ülkeleri ve Afrika gibi az bir piyasada bulunuyor.

 Dev şirketin geliştirdiği OS, 2015 yılında piyasaya sürülen Hindistan'da, gerçekten iyi performans gösteriyor. Samsung, Tizen tarafından desteklenen telefon satışlarının 2016 yılında %30 arttığını açıkladı. Bu sayı bugüne kadar %100'e çıktı.

1495008894_01.jpg

Şirket ayrıca, 2017 yılı sonunda Tizen uygulamalarının sayısının geçen yıla göre on kat artacağına söz verdi.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER