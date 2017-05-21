Venom'u canlandıracak kişi belli oldu!

Örümcek Adam ve içinde bulunan tün karakterlerinin haklarına sahip Sony bildiğiniz gibi Marvel ile ortaklaşa bir ilerleyiş gösteriyor. Örümcek Adam filmi için Marvel ile anlaşan Sony, buna rağmen kendi evrenini yaratmak da istiyor. Bunun ilk adımı olarakta Venom filminin geleceği duyurulmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ise firma Venom karakterini canlandıracak olan ismi duyurdu. Sony'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Tom Hardy, Venom filminde başrol olacak. Unutmadan filmin +18 olması bekleniyor.

The Dark Knight Rises filmindeki Bane ve Mad Max filmindeki performansı ile birlikte oynadığı tüm rollerin fazlasıyla hakkını veren Tom Hardy, bu sefer de Venom olarak karşımıza çıkacak. Filmin yönetmeni ise Ruben Fleischer olacak. Duyuruda dikkat çeken en büyük detaysa kullanılan Sony'nin Marvel Evreni ibaresi.