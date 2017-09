Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı!

2018'de çıkması planlanan Tomb Raider filmi Alicia Vikander'in başrolde olacağı bir film olacak. Angelina Jolie'nin Tomb Raider filmlerinden yola çıkacak bu yineleme, Lara Croft'un daha genç, deneyimsiz bir versiyonunu canlandırmasıyla öncekilerden farklı olacak. Tomb Raider filminin ilk fragmanı yarın yayınlanacak.

TOMORROW - watch the trailer for #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/Lt5R7KVCkG