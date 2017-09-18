Tomb Raider filminden ilk görüntüler yayınlandı!

2018'de çıkması planlanan Tomb Raider filmi Alicia Vikander'in başrolde olacağı bir film olacak. Angelina Jolie'nin Tomb Raider filmlerinden yola çıkacak bu yineleme, Lara Croft'un daha genç, deneyimsiz bir versiyonunu canlandırmasıyla öncekilerden farklı olacak. Tomb Raider filminin ilk fragmanı yarın yayınlanacak.

TOMORROW - watch the trailer for #TombRaider, in theaters March 2018. pic.twitter.com/Lt5R7KVCkG — Tomb Raider (@TombRaiderMovie) 18 Eylül 2017

Ondan önce filmin resmi Twitter hesabından filmin 15 saniyelik klibi yayınlandı. 15 saniyelik klip, Alicia Vikander'in yeni Lara Croft'unu şiddetli bir inceleme altında gösteriyor. Indiana Jones tarzı ölümcül tuzaklardan santimlerle kurtulmasını gösteriyor.

Ayrıca, Into the Badlands dizisinden Daniel Wu'nun bir makineli tüfekle görüyoruz. Yeni Tomb Raider fragmanı yarın yayınlanacak. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sitemizden fragmana ulaşabileceksiniz!