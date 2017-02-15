Toshiba, iflas etmemek için bilgisayar çipi satacak

Toshiba parçalanıyor ve şirketi kurtarmak için sert önlemler alınması gerekiyor. Şirketin CEO'su Shigenori Shiga, mali sonuçların denetim sorunlarını gerekçe göstererek, en azından bir ay sonra bir açıklamanın ardından bir başkan olarak görevinden istifa edecek. Pazar kapanışından önce denetlenmemiş rakamlar açıklandı ve Toshiba hisseleri % 8 düştü.

Şirket, ABD nükleer santrali Westinghouse'u satın almasıyla ilgili bir skandal sonrasında nükleer faaliyeti için 712.5 milyar JPY (6.3 milyar $) zarar açıkladı. Tokyo merkezli holding, 2016 yılının sonuna kadar eksi 1.7 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Şirket, bilgisayar çipi flash bellek ve diğer varlıkları satmanın bir yolunu buldu.

Toshiba, daha fazla yeni nükleer santraller inşa etmeyi planlamıyor ve reaktör bakımı, nükleer yakıt işleri ve diğer teknoloji dışı şubelere odaklanacak. Şirketin 390 milyar JPY (3,43 milyar $) tutarında net zarara uğradığı tahmin ediliyor.