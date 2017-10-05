TRT 4K, 4K olarak YouTube'dan canlı yayın yapıyor!

Türkiyenin ilk 4K yayın yapan kanalı olan TRT 4K, şimdi de yeni bir ilke imza atıyor. Son dönemde yaptığı yenilikler ile dünya televizyonu olduğunu kanıtlayan TRT, 4K kanalı olan TRT 4K'nın gücünü YouTube ile birleştirdi. TRT 4K, YouTube üzerinden 4K olarak bugün itibari ile yayın hayatına başladı.

1440P yani 4K çözünürlüğünde canlı yayın yapan TRT 4K, oldukça hızlı bir internet bağlantısı istiyor. Yaptığımız testlerde 25 Mbps internet bağlantısında TRT 4K'yı canlı olarak 4K çözünürlükte takılma olmadan izlediğimizi belirtelim. Eğer 4K TV'niz veya 4K destekli monitöre bağlı PC'niz varsa, aşağıdaki linkten TRT 4K'yı canlı olarak izleyebilirsiniz.