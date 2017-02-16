TSK'ya robot askerler geliyor!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Microsoft Ankara Zirvesi’ne katıldı. Program öncesinde standları gezen Bakan Özlü, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir hologram teknolojisi olan Hololens'i denedi.

Bakan Özlü, dijital bakanlık olmayı temel bir hedef olarak belirlediklerini söyleyerek cümlelerine, "Bu amaçla, kısaca BAMS adını verdiğimiz, ‘Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi’ projesini başlattık. İnşallah yakın zamanda, bakanlığımıza yapılacak bütün başvuruları elektronik ortamda alabilen bir bakanlığa dönüşeceğiz. Muhataplarımıza verdiğimiz tüm hizmetleri dijital teknolojileri kullanarak vereceğiz. Bunu önemsiyoruz, çünkü bakanlığımızın diğer tüm kamu kurumlarına ve topluma örnek olması gerektiğine inanıyoruz. Kamunun en kritik görevlerinden biri olan savunma hizmetlerinde dahi robot askerlerin kullanılacağı günler çok uzak değil." şeklinde devam etti.

Bakan Özlü, şunları da kaydetti; Her şeyin dijitalleşmesi, karşı koyabileceğiniz bir süreç değil. Bunu muhakkak başarmak zorundayız. Dijitalleşmenin faydalarını, dijitalleşme yoluyla yapabileceklerimizi bu salondaki herkes çok iyi biliyor. Ancak dijitalleşme sürecinin, özellikle kamu hizmetlerinde çok iyi planlanması ve kurgulanması da büyük bir önem taşıyor. Öncelikle ürettiğimiz çözümlerin anlık çözümler olmaması gerekiyor.

Eski ve yeni teknoloji aralığının çok dar olduğu bu alanda, eskiyen, eskimekte olan teknolojilere çok fazla yatırım yapmamak gerekiyor. Ürettiğimiz dijital çözümlerin, katı modeller değil, esnek ve geliştirilebilir modeller olması gerekiyor. Bunların da ötesinde, dijital imkanların suiistimalinin önüne geçecek bir hukuki zemin oluşturmanın çok önemli olduğunu biliyoruz.