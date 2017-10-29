TÜBİTAK o özellik için düğmeye bastı!

TÜBİTAK, milli işletim sistemi dönüşümünün önemli unsurlarından olan açık belge formatı ve bunu kullanabilen ofis yazılımlarına geçişte önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ergin, yaptığı açıklamada, dijital ortamda hazırlanan belge ve dosyaların bir formatı olduğunu ve bunlar üzerinde işlem yapabilmek için belirli programlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Örneğin, Microsoft Office'te hazırlanan bir çalışmanın doc ya da docx formatında biçimlendirildiğine işaret eden Ergin, bu formatların açık kaynaklı geliştirilmiş LibreOffice, OpenOffice yada başka geliştiricilerinin geliştirdiği yazılımlarda açılmak istendiğinde zorluklar yaşandığını vurguladı. Ergin, şöyle devam etti:



Bu durum bize şöyle bir bağımlılık getiriyor: Microsoft Office'te hazırlanmış dokümanları açmak istiyorsanız bu yazılımı almanız ve yıllık lisans ücreti ödemeniz lazım. Bir power point gösterimi yapacaksanız, hesaplama tablosu hazırlayacaksanız ya da bir doküman hazırlayıp sunacaksınız belirlenmiş Open Document Format gibi dünya çapında standartlar var. Buna geçtiğimiz takdirde ofis yazılımlarında Microsoft ya da Mac bağımlılığımızı minimize etmiş olacağız.