TÜBİTAK'ın desteğiyle yerli el protezi üretilecek!

desteğiyle yerli el protezi üretecek.tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İşler'inprojesi,kapsamında 140 bin lira bütçeyle desteklenmeye hak kazandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türkiye'de senelik protez el ihtiyacının 100 binlerin üzerinde olduğunu, dar gelirli vatandaşların maddi imkansızlıklar nedeniyle fonksiyonelliği yetersiz alt teknolojideki ürünleri kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Protezde sadece gaziler için yüzde 100 ödeme yapıldığına işaret eden İşler, iş kazası veya hastalık nedeniyle elini kaybedenler için ise bunun belirli miktarının karşılandığını bildirdi.