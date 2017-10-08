TÜBİTAK'ın desteğiyle yerli el protezi üretilecek!

Piyasadaki ürünlere nazaran daha düşük maliyetli, kişinin organ kaybı durumuna göre ayarlanabilen protez elin üzerinde 2013'ten beri çalıştığını kaydeden İşler, Ürünümüzü, SGK'nın ödeme limitlerinin altında kalacak şekilde ancak kaliteden ödün vermeden, üst kalitede bir ürün olarak tasarlıyoruz. Protez eli, 2018'in ilk yarısında piyasaya çıkabilecek teknik donanıma hazır hale getireceğiz. 2019 itibarıyla da piyasaya sürmeyi planlıyoruz. ifadelerini kullandı. Üretimin tamamının Türkiye'de yapılacağını belirten İşler, şöyle devam etti: Bazı parçaları yurt dışından temin edeceğiz. Tasarladığımız protez, işlevsellik anlamında üst segmentte bir ürün olacak. Parçaların arızası söz konusu olduğunda da bazı parçalar, 3D teknolojisiyle evde basılabilir kolaylıkta olacak. Ülkemizde 3D yazıcıların yaygınlaşmasıyla markette bile parçası çoğaltılabilecek. Bu da yurt dışına parça gönderilip bekleme aşamasını engelleyecek. 10 yılda parça arızalarına ödenen para, ürüne ödenen miktar kadar olabilmektedir.
Ürünle ilgili üretim bandı kurulması halinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 5 milyon, KOSGEB'in de 800 bin liraya kadar hibe destekleri sağladığını bildiren İşler, prototipin hazırlanmasının hemen ardından oluşturulacak üretim bandıyla, ilk etapta yıllık bin adet üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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