Tüm Apple ürünlerine ve aksesuarlarına zam geldi!

Apple, iPhone ve MacBook modellerinin yanında Apple Store'da satılan aksesuarlara da zam yaptı. Bu zam sonrası fiyatlar 100 TL ile 150 TL arasında arttı. iPhone 7 Smart Battery Case'in fiyatındaki artış ise herkesi şoke etti. Peki, zamdan sonra fiyatlar nasıl şekillendi? Hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı?

iPhone 7 Smart Battery Case'in 379 TL olan fiyatı 449 TL'ye yükseldi.

Apple AirPods'un 799 TL olan fiyatı 899 TL'ye yükseldi.

Apple TV'nin 629 TL olan fiyatı 749 TL'ye yükseldi.

iPhone 7 deri kılıfın 159 TL olan fiyatı 199 TL'ye yükseldi.

iPhone 7 silikon kılıfın 139 TL olan fiyatı 149 TL'ye yükseldi.

iPhone 7 Plus deri kılıfın fiyatı 179 TL olan fiyatı 219 TL'ye yükseldi.

iPhone 7 Plus silikon kılıfın 159 TL olan fiyatı 179 TL'ye yükseldi.

Beats EP'nin 399 TL olan fiyatı 459 TL'ye yükseldi.

BeatsX'in 599 TL olan fiyatı 699 TL'ye yükseldi.