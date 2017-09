Satışta olan tüm iPhone modelleri karşılaştırması! iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri kozlarını paylaşıyor.

Teknoloji Mobil Satışta olan tüm iPhone modelleri karşılaştırması! 19/09/2017 12:10 Apple'ın hali hazırda satışta olan; iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri teknik özellikler bölümünde kozları paylaştı. Bu karşılaştırmada, boyuttan tutun da tüm teknik özelliklere kadar ayrıntılı karşılaştırmalar yer alıyor. Karşılaştırmada doğal olarak barındırdığı özellikler ile iPhone X diğer modellere göre ezici bir üstünlük sergiliyor. Ayrıca karşılaştırma sayesinde size en uygun iPhone modelini özelliklere bakarak da sahip olabilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan iPhone modellerinin karışılaştırmasına geçelim.