Tüm Wi-Fi şifreleri artık kırılabiliyor!

Wi-Fi şifreleme protokolleri arasında en güçlü ve en güvenili olanı WPA2 olarak biliniyordu. Son 6-7 yıl içerisinde üretilen tüm modemlerde yer alan WPA2 şifrelemesi için bugün maalesef ki yolun sonu göründü. WPA2 şifreleme protokolü bugün gelen haberlere göre hackerlar tarafından kırıldı.

Yaklaşık olarak 13 yıllık bir teknoloji olan WPA2'nin KRACK (Key Reinstalition Attacks) yöntemi ile kırıldığı söyleniyor. WPA2 şifrelemesinin kırılması demek, Wi-Fi şifrenizi ne yaparsanız yapın hackerların dakikalar içerisinde bulabileceği anlamına geliyor.

Eğer hackerlar Wi-Fi ağınıza sızarsa bilgisayarınızda yapmış olduğunuz tüm işlemlere ulaşabilecek. Bunun önüne geçmek için VPN kullanmanız gerekiyor. Özellikle halka açık Wi-Fi noktalarında VPN kullanmamak size çok pahalıya patlayabilir. Ancak VPN uzun vadeli bir çözüm değil. Bakalım yıllar sonra kırılan WPA2 şifreleme protokolü yerine ne zaman daha gelişmiş yeni bir protokol gelecek?