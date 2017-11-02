Tüm zamanların en iyi 50 filmi

Sinema filmleri insanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve film eleştirmenleri, tüm zamanların en iyi filmlerini belirledi.

Elde edilen liste, "The Godfather" gibi klasiklerle birlikte "Moonlight" ve "Pan's Labyrinth" gibi modern şaheserleri içeriyor.

Metacritic eleştirmenlerine göre, tüm zamanların en iyi 50 filmi:

50. "Maborosi" (1994)

Eleştiri puanı: 94/100

Kullanıcı puanı: Yok

Özet: "Genç bir kadının kocası, karısı ve bebeği arkasında bırakarak görünüşte bir uyarı veya sebep olmaksızın intihar etti."