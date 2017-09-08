Türk bilim adamından büyük başarı!

İspanya'da doktora yapan Türk bilim adamı'un doktora tez çalışmalarını içeren çalışması, dünyanın en saygın bilim dergisi olarak kabul edilen'de yayınlandı.muhabirine açıklama yapandedi.Günlük ortalama 12-14 saatlik bir çalışma temposu ile çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan, bulgularıngibi dünyanın en prestijli dergilerinden birinde yayınlandığını belirtti.diyendiyerek duygularını dile getirdi.Bu çalışmada temel olarak kalbin asimetrik olarak vücudun sol tarafında gelişmesinde rol oynayan önemli bir moleküler mekanizmayı gösterdiklerini belirten