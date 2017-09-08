Türk bilim adamından büyük başarı!

İspanya'da doktora yapan Türk bilim adamı Hakan Çoşkun
'un doktora tez çalışmalarını içeren çalışması, dünyanın en saygın bilim dergisi olarak kabul edilen Nature
'de yayınlandı. İHA
muhabirine açıklama yapan Hakan Çoşkun
, Öncelikle danışman hocam Prof. Angela Nieto'ya bana bu projede çalışma fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Gelişim biyolojisi alanında çalışmak beni heyecanlandırıyor. Bir canlının ilk kalp atışına şahit olmak, onun gelişimini gözlemlemek harika bir duygu.
dedi.
Günlük ortalama 12-14 saatlik bir çalışma temposu ile çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Hakan Çoşkun
, bulguların Nature
gibi dünyanın en prestijli dergilerinden birinde yayınlandığını belirtti. Benim için rüya gibi.
diyen Hakan Çoşkun, Bu çalışmada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Türkiye'deki eğitimim boyunca bana emek veren, yol gösteren bütün hocalarıma minnettarım. Ayrıca bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen aileme çok teşekkür ederim.
diyerek duygularını dile getirdi.
Bu çalışmada temel olarak kalbin asimetrik olarak vücudun sol tarafında gelişmesinde rol oynayan önemli bir moleküler mekanizmayı gösterdiklerini belirten Hakan Çoşkun, Kısaca, erken gelişim döneminde ortada gelişmeye başlayan kalp tüpü, posterior tarafındaki hücrelerin asimetrik olarak göç etmesi sonucunda oluşturdukları fiziksel güç sayesinde kalbin posterior kısmı sola doğru itilirken kalp tüpünde bükülme gerçekleşmekte. Bu olay kalbin asimetrik olarak sol tarafta gelişmesini sağlamakta. Bu çalışmada zebra balığı, tavuk ve fare embriyoları olmak üzere üç farklı model organizma kullandık ve bu mekanizmanın evrimsel süreçte korunmuş olduğunu gösterdik. ifadesini kullandı.
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