Türk geliştiriciden yerli mobil oyun!

Türk geliştirici tek başına toplamda 6 ay içerisinde Android platformu için oyun geliştirdi. Heroes Attack: Alien Shooter ismindeki oyunun grafik tasarımı ve programlaması Türk geliştiriciye ait. Java programlama dili ve Box2D fizik motoru yardımı ile geliştirilen Heroes Attack: Alien Shooter, oyunculara eğlenceli dakikalar sunuyor.

Shoot em up türündeki oyunda, canavar ruhlu uzaylıları yok etmek için UFO aracını, füzelerini, roketlerini, kurşunlarını ve ateşli silahlarını geliştirmeniz gerekiyor.

Uzay aracının yeteneklerini, ölümcül silahlarını geliştirmek ve sihirli güçleri sahip olmak için yeni güçlendiriciler satın almak için altın paraları toplamalısınız. İlerleyen bölümlerde zorlanmamak için kilitli öğeleri açıp uzay aracını güçlendirmeniz gerekecek.