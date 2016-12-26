Türk hacker ordusu geliyor!

Siber saldırılara karşı Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlayan hükümet şimdi de beyaz hacker ordusuna dahil edilecek genç bilgisayar kurtlarını arıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından test edilerek alınacak hackerlar, hacker ordusuna dahil olacak. Bu kapsamda BTK başvuruları da almaya başladı. Üniversiteli gençlerden yoğun ilgi görmesi beklenen işe alımlar usom@btk.gov.tr adresinden yapılacak. Genç hackerlara 6 ila 10 bin lira arasında maaş ödenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin siber saldırılara karşı dayanıklılığını artırmak ve başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin siber saldırılarını önleme amacına genç hackerlar da destek verecek. Türkiye, son yılda 90 milyon siber saldırıya maruz kalırken, 15 Temmuz öncesine nazaran sonrasında siber saldırılar yaklaşık 2.5 kat arttı ve sistemi ele geçirilmiş bilgisayar oranında Türkiye dünya dördüncüsü oldu.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, en büyük eksiklerinin yetişmiş nitelikli insan gücü olduğunu kaydederek, Bizim sabah 8, akşam 5 aralığında siber saldırılarla mücadele etmek gibi bir çalışma yöntemimiz yok. O nedenle bizle çalışacak arkadaşlar 7 gün 24 saat çalışmayı göze almalılar dedi. Sayan, başvuruların süratle değerlendirmeye alınacağını belitti.

Siber saldırılara karşı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Birimi ile sayıları 528'e ulaşan ekiplerin sayısı her geçen gün artarken nitelikli işgücü ise aynı oranda artırılamıyordu. Buradaki açığı kapatma sorumluluğunu BTK üstlendi.