Türk korku oyunu No70: Eye of Basir Steam'de!

Türk yapımı korku oyunu olan No70: Eye of Basir, uzun bir süredir bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde No70: Eye of Basir'in çıkış tarihi olarak 15 Nisan'a gün veren yapımcı firma, bugün No70: Eye of Basir'i Steam'de yayınladı. Oldmoustache Gameworks'ün geliştirmiş olduğu No70: Eye of Basir, oyunculara sunduğu gerilim dolu ambiyans, kaliteli grafikleri ve seslendirmeleri ile ön plana çıkıyor.
Türkçe seslendirme ve altyazı desteği olan No70: Eye of Basir, HTC Vive ile sanal gerçeklik deneyimi de sunuyor. No70: Eye of Basir'in konusu ile bir hali ilginç.
No70: Eye of Basir konusu
Çocukluklarını babaannesiyle birlikte 70 numaralı bir evde geçiren Aras ve Erhan, bu evin içerisinde yaşadıkları süre boyunca anlam veremedikleri bir takım paranormal olaylara maruz kalmışlardır. Babaannelerinin ölümünden sonra evden ayrılan iki kardeş farklı hayatlar yaşamaya başlar. Aradan geçen 20 yılın ardından Erhan başarılı bir arkeolog, Aras ise bir kreatif direktör olmuştur. Erhan, bir sabah uyandığında evinde bir şeylerin değiştiğini fark eder.
Araştırma yapıp neler olduğunu anlamaya çalışırken, bilinmeyen bir sebeple aniden ortadan kaybolur. Uzun süre kardeşinden haber alamayan Aras, Erhan'ı bulmak için onun izinden gitmeye karar verir. Fakat neler yaşayacağı hakkında hiç bir fikri yoktur.
No70: Eye of Basir sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10, 32 & 64-bit
İşlemci: Intel Core i3 4160 / AMD FX-6300
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 690 / Radeon HD 7990
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
No70: Eye of Basir'in Steam sayfası için tıklayın
Yazar: Ender Öztürk Takip Et @wobearacleTüm Ender Öztürk Haberleri
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