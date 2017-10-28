Türk mühendislerden Yerli Medical cihaz!

TÜBİTAK’ın AR-GE desteği ile geliştirilen Medikal Cihaz (Lifacell), lösemi, lenfoma, talasemi, diğer anemiler ve trombosit hastalıkları gibi kan hastalıklarının tanısında ve tedavi sürecinde kullanılan “periferik yayma testi”ni daha hızlı ve uygun maliyetle otomatize ediyor. Cihaz, bir damla kan örneğindeki hücrelerin görüntülenmesi, yapay zekâ ile sınıflandırılması ve hastalıklı hücrelerin tespitini gerçekleştiriyor.

Periferik yayma testi, bir çok sağlık kuruluşunda olmadığı için hasta sevk edilmek zorunda kalınıyor ve bir günün dahi çok kıymetli olduğu kan kanserleri gibi hastalıklara tanı koymada vakit kaybı yaşanıyor.

Test Lifacell ile otomatik hale geldiği için Aİle Hekimleri de dahil 1. ve 2. Basamak ağlık merkezlerinde bile kullanım imkanı sunuyor. Yerli teknoloji ile geliştirilen cihaz hem test uygulamada hem de test için halihazırda kullanılan diğer yabancı cihazlara göre büyük maddi tasarruf sağlıyor.

Medikal Cihazın ilk prototipi 28 Ekim’de Marriot Otel Şişli’de Türk Aferez Derneği tarafından düzenlenen 12. Ulusal Aferez Kongresi’nde ilk kez tanıtılacak.