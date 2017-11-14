Türk öğrenciden zehirlenmeleri engelleyecek proje!

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Talha Açıkgöz otomatik hava temizleyicisi projesiyle zehirlenmeleri engelleyecek. Televizyon haberlerinde zehirlenme olaylarını izleyen Talha Açıkgöz bir proje hazırlamayı düşündü. Danışman öğretmenlerinin desteğiyle Otomatik Hava Temizleyicisi projesi geliştirdi.

Projede sensörler aracılığıyla kapalı mekan içerisinde zehirleyici hava tespit eden cihaz otomatik olarak zehirli havayı dışarı atarak mekanın havasını temizliyor. Evlerde sobadan sızan karbonmonoksit gazını sistemin otomatik algıladıktan sonra temizlemek için iki bölgede bulunan fanların devreye girerek çalıştığını aktaran lise öğrencisi Talha Açıkgöz projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

Amacım havada biriken duman, karbonmonoksit, karbondioksit gibi zehirli gazların otomatik olarak temizlenmesi ve insan sağlığına zararının en aza indirilmesi. Örneğin soba zehirlenmesinin engellemek için bu sistemle gaz kaçağını otomatik olarak havayı temizliyor. Yine bir örnek olarak çakmaz gazı sızdırdığımız zaman sistem çalışıyor ve otomatik olarak havayı temizlemeye başlıyor ve uyarı ışıkları yanıyor. Özellikle Gübre fabrikalarında amonyaktan kaynaklanan zehirlenmeleri en aza indireceğini düşünüyorum.