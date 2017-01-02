Türk otomobili Oasis, CES 2017'de sergilenecek!

Farklı tasarımlarıyla bilinen İsviçreli Rinspeed markasının yeni konsept aracı Oasis, otomotiv dünyasında büyük sükse yapacak. Las Vegas'ta dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2017'de ilk kez gösterilecek, geleceğin otomobilinde Türkiye'den TÜBİTAK'ın da imzası var.

Osram, BlackBerry, TRW, Siemens, Dekra, ZF gibi alanında uzman birçok firmanın desteklediği Oasis'e Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu da katkı sağladı.

Tesislerinde yerli otomobil için çalışmalar yürüten TÜBİTAK, buna bağlı olarak batarya hücresi, batarya yönetim sistemi, sürücüsüz sürüş, elektrik motoru, merkezi kontrol ünitesi, batarya modül ve paketi, aktif sürüş ve sürüş destek sistemleri geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapıyor.

Otomotiv dünyasında ilk defa kullanılan birçok yeni teknolojiyi barındıran Oasis, %100 elektrikli ve sürücüsüz sürüş özelliğine sahip. Aracın en önemli özelliklerinden biri fonksiyonel direksiyon simidi.

Sürücü otomobili sürücüsüz sürüş moduna aldığında, direksiyon klavyeye dönüşüyor.

Araçta otomotiv dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan 5K ekran kullanıldı. Yüksek çözünürlülüğe sahip ekran ilk kez bir otomobilde kullanılıyor. Akıllı sürüş asistanının bulunduğu araçtaki sensörler sayesinde aracın etrafını 360 derece kontrol edilebiliyor. Yayalar holografik yazı vasıtasıyla uyarılıyor.

Oasis'in şaşırtan bir başka özelliği de içinde ufak bir bahçe olması. Ön kısımda bulunan bu bahçede çiçek yetiştirmek mümkün.

Rinspeed'in Oasis konseptinin dışında, Tesla'nın rakibi olan Faraday elektrikli SUV prototipini CES'de tanıtacak. Ayrıca Toyota America da UX adı verilen konsept aracını Las Vegas'ta sergileyecek. Kesin olmasa da Fiat Chrysler'in de fuarda Chrysler Pasifica'nın elektrikli versiyonunu sergilemesi bekleniyor.