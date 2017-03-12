Türk oyunu ünlü dergiye kapak oldu!

Türk oyun dünyasın gururu Taleworlds'ün geliştirdiği ve tüm dünyada büyük bir hayran topluluğuna sahip olan Mount & Blade serisi, popülaritesini hiçbir zaman kaybetmedi. Üstüne hayranların oluşturduğu detaylı ve özenli mod'lar sayesinde gücüne güç kattı ve adını oyun tarihine yazdırdı.

Taleworlds ikinci oyunun çalışmalarına çok uzun süre önce başladı. Mount & Blade II: Bannerlord, son yılların en çok beklenen oyunlarından biri. Oyun o kadar merak uyandırdı ki, oyun dünyasının en prestijli dergilerinden biri olan PCGamer, Mount & Blade II: Bannerlord'u kapağı yaptı.

Göğsümüzü kabartan bu durum, Türk oyun geliştiricilerine ilham kaynağı oluyor. Umuyoruz ki Mount & Blade II: Bannerlord, tüm beklentilerin güzel bir şekilde karşılar ve ilk oyun kadar çok sevilir. Kapağı aşağıda bulabilirsiniz.