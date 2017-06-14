Türk Telekom, bir kez daha Türkiye’nin en değerli markası seçildi

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları Turkey 100’ araştırmasında, sekizinci kez Türkiye’nin en değerli markası oldu. Ocak 2016’dan bu yana mobil, internet, telefon ve TV hizmetlerini sunan markalarını tek çatı altında toplayan Türk Telekom bu birleşmenin meyvelerini toplamaya devam ediyor. İngiltere merkezli Brand Finance’in ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları Turkey 100’ listesi için yaptığı araştırmada Türk Telekom’un 2016’da marka değerini 2 milyar 353 milyon dolardan 2 milyar 620 milyon dolara çıkararak Türkiye’nin en değerli markası olduğu tespit edildi.

Brand Finance’in Türkiye’nin en büyük şirketlerini inceleyerek belirlediği ‘Turkey 100’ listesinde zirveye oturan Türk Telekom’un 2016’da marka değerinde yüzde 11’in üzerinde artış sağlaması dikkat çekti. Böylece şirket 2.6 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek marka değerine ulaşarak Türkiye’nin de en değerli markası olmayı başardı. Brand Finance’in dünyanın en değerli 500 telekomünikasyon markasını seçtiği ‘Telecoms 500’ listesinde de, 9 yıldır Türkiye’nin ‘En Değerli Telekomünikasyon Markası’ olan Türk Telekom, üst üste elde ettiği bu başarılar ile Türkiye’nin en değerli markası olmasının yanı sıra ‘lider bilgi ve iletişim teknolojileri markası’ olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Tek marka sinerjisi ile 1,5 milyonluk tarihi net abone kazancı

Brand Finance’in ‘Turkey 100’ araştırmasında Türk Telekom’un marka birleşmesiyle yarattığı sinerjiye dikkat çekilirken, yeni ürün ve hizmet sunumuyla, yeni müşteri kazanımı ve çapraz satış imkanlarındaki artışa vurgu yapıldı. Tüm bu gelişmelerin şirketin marka değerini yükseltmesinin yanı sıra, geleceğe ilişkin projeksiyonlarını da olumlu etkilediği belirtildi.