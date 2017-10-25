Türk Telekom abone sayısında yeni rekor!

Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, rekor abone kazanımı ve mali disiplinin güçlü katkılarıyla 2017 yılı üçüncü çeyreğinde de yılın önceki çeyreklerinde olduğu gibi çift haneli büyümesini sürdürdü. Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10.1 büyümeyle 4.5 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yılın 9 ayında ise 13.3 milyar TL gelir sağladı.

Bu dönemde Türk Telekom’un abone sayısı, başarılı büyüme stratejisi ve uygulamaları sayesinde rekor seviye olan 40.5 milyona ulaştı. 2017 üçüncü çeyrekte gerçekleşen 900 binin üzerindeki toplam net abone kazanımı, Türk Telekom’un halka açıldığı 2008 yılından bu yana tek çeyrekte sağlanan en yüksek abone kazanımı oldu. Böylece Türk Telekom’un, 40.5 milyon abonesi ve ülkenin en ücra köşelerine kadar götürdüğü teknoloji yatırımları ile Türkiye’nin açık ara lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde 293 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom’un 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. Sağlam mali performansla desteklenen güçlü faaliyetlerin sayesinde yıl boyunca çift haneli büyüyen Türk Telekom’un, üçüncü çeyrekteki Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Faaliyet Kâr’ı da (FAVÖK), yüzde 16 artış ile 1.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Verimlilik uygulamalarının başarıyla hayata geçirilmesi sayesinde FAVÖK marjı 2017’nin üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre 2 puan artarak yüzde 37.2 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2017 üçüncü çeyrekte teknolojik dönüşüme 554 milyon TL yatırım yapan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam 1.5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

İnternette toplam 9.4 milyon abone sayısına ulaşıldı ve de 289 bin net abone artışı ile 2008’deki halka arzdan bu yana rekor abone kazanımı 2017 üçüncü çeyrekte sağlandı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel olarak hayata geçirilen ülkemizdeki internet yaygınlığını artırmaya odaklı “İnternet Bizden” tarifeleri beğeni kazandı ve bu çeyrekteki toplam internet net abone artışının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturdu.

Mobilde ise Türk Telekom, 414 bin net abone kazanımı ile 19.2 milyon mobil aboneye ulaşırken sabit ses abonesindeki global düşüş trendinin aksine halka arzdan bu yana ilk kez net abone kazanımı gerçekleştirildi. Böylelikle, yalın DSL hatları da eklendiğinde, 2017 üçüncü çeyrekte toplam sabit erişim hatları halka arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 bin net artış ile 13.4 milyona yükseldi.

Ayrıca, ev TV aboneleri 2017 üçüncü çeyrekte bu segmentte şimdiye dek görülen en yüksek çeyreklik abone kazanımı olan 135 bin artış ile 1 milyonu aştı. Toplam TV abone sayısı ise 2.5 milyona ulaştı ve Türk Telekom’un ödemeli TV pazarındaki pozisyonunu güçlendirdi.