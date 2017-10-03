Türk Telekom basında yer alan iddialara yanıt verdi

Bir süredir bazı medya kuruluşlarında ve son olarak da 1 Ekim 2017’de Hürriyet gazetesinde, Türk Telekom’un üst yönetiminde bir belirsizlik yaşandığına ilişkin kasıtlı ve yanlı haberlerin yer alması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Geçen Pazar günü Hürriyet gazetesinde Türk Telekom’un yüzde 55 hissedarı OTAŞ’ın borcunu ödeyememesinin getireceği değişiklikleri konu alan ve içinde çok temel yanlışlar barındıran bir yazı kaleme alınmıştır. Jale Özgentürk’ün ‘Ekonomi Fısıltıları’ adlı köşesinde yayınlanan bu yazıda Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, maalesef şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yer almıştır. Ancak Dr. Paul Doany, Türk Telekom’un yönetim kurulu başkanı olmadığı gibi, yönetim kurulu üyesi de değildir. Hürriyet, fısıltılar yerine gerçeklerin peşinde olsaydı, Türk Telekom’un resmi websitesine kısacık bir ziyaretle bu bilgiye kolayca ulaşabilirdi. Aynı yazıda sadece dedikodulara dayanarak bir başka temel yanlışa daha imza atılmış ve Türk Telekom’da halen üst düzey yönetici olan Ünal Önal adlı bir şahsın Türk Telekom’un CEO’su olacağına ilişkin bir öngörüye de yer verilmiştir. Yüzde 15’i halka açık olan, tüm operasyonları ve yönetim kadroları şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılan Türk Telekom’da bu isimde bir yönetici bulunmamaktadır. Bu temel bilgilere yine Türk Telekom’un resmi websitesinden hızlıca ulaşmak mümkündür. Ancak öyle görünüyor ki Hürriyet, doğru bilgiye ulaşma kaygısı hiç taşımıyor.

Yayınlanan bu son yazıyla alakalı olarak Hürriyet, Türk Telekom’dan hiçbir bilgi talebinde bulunmadığı gibi halka açık bir şirketin geleceğine ilişkin sadece dedikoduları yazmaktan da hiç imtina etmemiştir. O nedenle de ‘Türkiye’nin en büyük gazetesiyiz’ iddiasındaki Hürriyet, maalesef yanlışlarla dolu ve ‘niyet okuma’ nitelikli taraflı bir habere imza atmıştır. Bir haberin en temel bilgileri olan kişilerin isimleri ve görevleri konusunda maddi hatalara imza atan Hürriyet daha sonra hiç bir düzeltme zahmetine de girmemiştir. Her fırsatta ‘tarafsız’, ‘araştırmacı’ gazetecilik yaptığını iddia eden, etik kuralları olmasıyla övünen Hürriyet, maalesef Türk Telekom’a hiçbir soru yöneltemeden şirketin geleceğine ilişkin yanlış öngörülerde bulunarak gerçek haberleri veren değil, şahsi kanaatleri yazan bir gazete olmayı tercih etmiştir. Bundan dolayı Hürriyet okurları Türk Telekom hakkında doğru bilgiler yerine maalesef dedikodulara maruz kalmıştır. Bu da Hürriyet’i gerçek haberleri veren değil şahsi kanaatleri yazan bir konuma düşürmüştür. Bu Hürriyet’in kendi okurları başta olmak üzere kamuoyuna karşı sorumsuzluktur, saygısızlıktır.

Türk Telekom’un hissedarlarının borçlarını ödeyememe durumunda izlenecek prosedür, şirketin kamuya açık esas sözleşmesinde bellidir. Bunun dışında şirketin üst yönetiminde bir belirsizlik olacağına ilişkin kasıtlı haberler ciddiyetsizdir, kötü niyetlidir. Türk Telekom’un geçen yıl yapılanan üst yönetimi tam kadro görevinin başındadır. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, göreve başladığı Eylül 2016’dan bu yana Türk Telekom ve hissedarı Otaş arasındaki ilişkileri başarıyla yürütüyor. Yönetim kurulundaki herhangi bir değişikliğin Türk Telekom’un faaliyetleri üzerinde bir etkisi olmadığı ilgili kurumlara ifade edilmiştir. Türk Telekom’un hissedarı OTAŞ’ın borçlarının şirketin faaliyetlerine herhangi bir etkisi olmadığı daha önce Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın açıklamaları ile kamuoyuyla paylaşılmıştır. Başbakanımız 25/09/2017 tarihinde Türk Telekom ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sahiplik ayrı bir konu, şirketin iç çalışması ayrı. Türk Telekom iyi gidiyor. Göstergeleri de iyi. O ortaklıktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtuldu. Niye? Biz yönetimi değiştirdik” ifadelerine yer vermişti. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standart & Poor’s (S&P) ve Fitch de Türk Telekom’a ilişkin değerlendirmelerinde, OTAŞ’ın borcunun şirketin faaliyetlerine etki etmediğinin altını çizmişlerdir. Bütün bu açıklamalar ve değerlendirmelere rağmen Türk Telekom’un üst yönetiminde bir belirsizlik varmış algısı yaratmaya yönelik haberler gerçekleri yansıtmamaktadır. Türk Telekom hakkında dedikodulara değil, gerçek bilgilere ulaşmak isteyenler kurumsal websitemizi ve gerçekleri yazan diğer yayınları takip edebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.