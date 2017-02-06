Türk Telekom, dev projeye ev sahipliği yapıyor

Türk Telekom International’ın ilk ve tek Türk şirketi olarak dahil olduğu SEA-ME-WE 5 projesi tamamlandı. Türk Telekom International, SEA-ME-WE 5 projesi ile Türkiye’nin kıtalararası bir telekomünikasyon köprüsü olma konumunu güçlendirme stratejisi doğrultusunda dünya çapında önemli bir adımı daha başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Telekom’un uluslararası toptan ses, veri ve altyapı satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu şirketi olan Türk Telekom International, Mart 2014’te başlayan projeye Marmaris’in de bir istasyon olarak eklenmesini sağladı. Türk Telekom International, önemli katkılar sağladığı bu proje ile Türkiye’nin bölgede bir telekomünikasyon köprüsü olarak konumunu daha da güçlendirmiş oldu.

Dünya telekomünikasyon sektörünün nabzı İstanbul’da atacak

Fransa’dan Singapur’a uzanan ve 17 ülkeyi birbirine bağlayan SEA-ME-WE-5’in tamamlanması vesilesiyle 21 Şubat’ta Türk Telekom ve Turk Telekom International ev sahipliğinde İstanbul’da projenin lansmanı gerçekleşecek. Törene, projeye dahil olan 19 şirketten üst düzey yöneticilerle 17 ülkeden bürokratların ve telekomünikasyon sektöründen önemli isimlerin katılımı bekleniyor.

SEA-ME-WE 5, Avrupa-Asya hattında kurulan ilk fiber denizaltı bağlantısı olmasının yanı sıra en kaliteli ses ve veri trafiğinde en az gecikme oranı ile de oldukça üst düzey bir teknolojiye sahip. Projeyle, Türkiye’nin dünya ile dijital iletişimini güçlendiren ve hızla artan veri ihtiyacını 24Tbps başlangıç kapasitesi ile en yüksek seviyede karşılayabilen bir altyapı inşa edilmiş oldu.