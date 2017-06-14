Türk Telekom Dünyasına Bakış

Türk Telekom, 175 yıllık geçmişi ve güçlü altyapısıyla, Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon kurumlarından biridir. Türkiye’de internet alt yapısının ve internet hizmetlerindeki gelişiminin her aşamasında öncü bir rol oynamıştır. 2015 yılında alt markaları Avea ve TTNET’le birleşerek ürün ve hizmet ağını genişletmiştir.

Bu kapsamda Türk Telekom, ADSL, fibernet, mobil internet ve kurumsal şirketlerin bilişim ihtiyaçlarını karşılayan servisleriyle, hem müşterinin günlük hayattaki her türlü ihtiyacına hitap edebilmekte hem de Türkiye’nin dört bir yanından, her türlü müşterisine hizmet sağlayabilmektedir. Özellikle bireysel kullanıcılara sağladığı Türk Telekom Evde İnternet paketleriyle öne çıkan kuruluş, bu kapsamda hem düzenli olarak kampanya ve teklifler oluşturmakta, hem de hıza, kotaya, alınan hizmette ve ek servislere göre, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli internet tarifeleri sunmaktadır.

Türk Telekom Evde İnternet paketleri, altyapı, hız, kota ve alınan ek servislere göre farklılık gösteriyor. Türk Telekom Fibernet ile 1000 Mbps’e ulaşan hızla, dünyanın en hızlı internet teknolojisi Fiber interneti kullanmanın keyfini yaşayabilirsiniz. İhtiyacınıza göre farklı internet paketlerihalinde sunulan Fiberneti, bütçenize, hız ihtiyacınıza ve aylık kullanım miktarınıza göre belirleyebilirsiniz. Türk Telekom’un bir diğer internet servisi ürünü, Türk Telekom Hipernet ise, evinize kadar gelen fiber internet alt yapısı üzerinden, 100 Mbps’e varan hızda geniş bant aralığında, yüksek hızlı internet erişimi sağlıyor. Hipernet internet paketlerinde de kotalı, limitsiz seçeneklerini değerlendirebilir, kullanım alışkanlıklarınız ve hız ihtiyacınız doğrultusunda kendinize en uygun Hipernet paketini seçebilirsiniz. ADSL ve VDSL teknolojileri üzerinden 16 Mbps’ye kadar, hızlı ve güvenli internet hizmeti alabileceğiniz başka bir Türk Telekom ürünü de Ultranet. Ultranet paketlerinde de Hipernet ve Fibernet’te olduğu gibi ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizin için en ucuz internetpaketini bulabilirsiniz. Bir diğer Türk Telekom ürünü olan Yalın İnternet ise, Türk Telekom’un, telefonsuz internet kullanmak isteyenlere müşterilerine yönelik internet hizmetidir.

Türk Telekom Evde İnternet’in avantajlı dünyasından yararlanmak, kampanyaları görmek ve evde kullanabileceğiniz internet paketleri arasından, kendiniz veya aileniz için en uygun paketi veya tarifeyi, bulmak istiyorsanız, Türk Telekom’un FiberNet sayfasını inceleyebilirsiniz. Bu sayfa üzerinde, hem Fibernet, Hipernet, Ultranet, Yalın İnternetgibi Türk Telekom internet servislerini detaylı olarak görebilir, hem de fiyat ve hizmet karşılaştırması yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra aynı sayfa üzerinden Türk Telekom internet kullanıcılarına yönelik sunulan çeşitli servisleri de görebilirsiniz. Wi-Fi, depolama kolaylıkları gibi hayatınızı kolaylaştıracak bu servislere abone olabilir veya internet tarifeleri ile birlikte bu servislerden de yararlanma imkânına sahip olabilirsiniz.

Türk Telekom, deneyimiyle oluşturduğu güçlü ağı ve Türkiye’nin dört bir yanına internet hizmeti götüren alt yapısıyla, kullanıcılarına en kaliteli hizmeti, en uygun fiyatla ulaştırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, gerek bireysel, gerek kurumsal müşterilerinin ihtiyaçlarına olabildiğince net cevap vermek, yeni teknolojilere hızlı bir şekilde uyum sağlamak, hizmetlerine bu teknolojileri adapte etmek, alt yapısal gelişmelerini sürdürmek, yatırımlarını genişletmek ve Türkiye’de internetin her eve girebilmesi için, gelişimini sürdürerek, çalışmaya devam etmektedir.