Türk Telekom, iyi çekmediği için uyarı aldı

Geçtiğimiz yıl, Türk Telekom ve Avea birleşmeye gitmiş ve mobil kullanıcılar Avea yerine Türk Telekom markasıyla hatlarını kullanmaya başlamıştı. Ancak bu ikili bazı konularda başarısız oldu ve GSM şirketinin 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesinin düşük olduğu gerekçesi ile BTK’dan uyarı aldı.

9 Şubat 2017 tarihinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi sitesi üzenden alınan karar yayınlandı ve buna göre, Türk Telekom'un 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi kapsamında düşük olduğu, yapılan testler sonucu anlaşıldığı ve firmaya uyarı verildiği belirtildi.

Yapılan açıklama aşağıdaki gibi:

Avea İletişim Hizmetleri AŞ (Avea) tarafından yapılan 2016 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 15, 25, 44 ve 46'ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 20'nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ'in 15'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Isparta'nın Senirkent ve Uluborlu ilçesinde, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde, "Arama Başarısızlık Oranı" ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2016 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu 4 yerleşim yeri için Avea'nın yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması, hususuna yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.