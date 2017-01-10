Türk Telekom ödeme hizmeti sunacak

Türk Telekom’un, müşterilerine yeni nesil ödeme hizmetleri sunmak amacıyla hayata geçirdiği iştiraki TT Ödeme Hizmetleri A.Ş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) Ödeme Hizmetleri lisansını aldı. Türk Telekom’un aldığı lisans; 6 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile resmi olarak da duyuruldu.

Yürürlüğe giren bu mevzuatı, ülkemizde yeni gelişen bir dikey olan finansal teknolojiler (FinTech) alanında sağlıklı bir sektör yapılanmasını sağlayacak olması ve rekabetçi ürünler geliştirebilmesi adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Bosna: “Ödeme hizmetleri lisansına sahip bir kuruluş olarak bundan sonraki dönemde ödeme alanındaki mevcut ürün ve hizmet portföyümüzü geliştirerek, müşterilerimize yeni nesil ödeme hizmetleri sunmayı ve üye işyeri ağımızı genişleterek finansal teknolojiler alanında öncü kuruluşlardan biri olmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Resmi Gazete’de yayınlandı

6 Ocak tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7163 sayılı karara göre;

“TT Ödeme Hizmetleri A.Ş’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymetler Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verilmesine karar verilmiştir” açıklaması yapıldı.