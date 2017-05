Türk Telekom, Prime hizmeti neler sunuyor?

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu Türk Telekom Prime markasının yenilenen dünyasını, yeni logosuyla birlikte tanıttı.

Suada’da gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ve Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hasan Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yeni dönemde “Türk Telekom Prime ile Kat Kat Hayat” sloganını benimseyen Türk Telekom, yenilenen Prime dünyasında sektörde ilk niteliği taşıyan ayrıcalıklar sunacak. Yenilenen dünyasında markalarla yaptığı iş birliklerini genişleten Türk Telekom Prime, müşterilerinin tercihleri ve zevklerine göre oluşturulan paket ve ayrıcalıklar arasından seçim yapma imkanı verecek.

Türk Telekom Prime müşterilerine, 11 farklı Avrupa şehrine hediye uçak bileti

Türk Telekom Prime, yenilediği tarife portföyü kadar, seyahat ayrıcalıkları ve sürpriz hediyelerle de dikkat çeken, güçlü kampanyalara da imza atacak. Türk Telekom Prime dünyasına dahil olmayı seçen 20 binden fazla Prime müşterisi, sevdikleriyle birlikte her hafta çift kişilik 11 farklı Avrupa şehrine (Amsterdam, Atina, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Londra, Milano, Münih, Paris, Roma, Viyana) gidiş-dönüş uçak bileti kazanma şansının yanı sıra vize hizmetlerinde de ayrıcalıklardan yararlanma imkanı da yakalayacak. Prime’lı müşterilerin vize evrakları toplama sürecinde kafası rahat olurken, vize işlemlerinde yüzde 50 indirim avantajı da elde edecek.

Türk Telekom Prime’dan sektörde bir ilk: “Prime’la Tanış”

Türk Telekom Prime, müşterilerine sunduğu tüm ayrıcalıkları sadece üst tarifelerine gelen müşterilere değil, Prime tarifelerine gelen tüm müşterilere hiçbir kısıtlama olmadan sunarak sektörde bir ilke de imza atıyor. “Prime’la Tanış” kampanyasıyla müşterilerine bu yeni dünyanın tüm ayrıcalıklarını deneyimleyebilecekleri bir kapı açan Türk Telekom, bu deneyim sürecinin sonunda, müşterilerin kullanım ihtiyaçlarını da en iyi şekilde analiz etmelerine imkân tanıyarak üst seviye Prime paketlerine geçiş özgürlüğü sunacak.

Türk Telekom Prime’lılara ücretsiz Türk Telekom Müzik ve Tivibugo hizmeti

Tüm Türk Telekom Prime müşteri, Türk Telekom ekosistemi içindeki eğlence içeriklerinden de doyasıya faydalanabilecek. Türk Telekom Prime müşterileri, bundan böyle Türk Telekom Müzik, Tivibugo gibi Türk Telekom servislerine ücretsiz olarak ve internet kotasından düşmeden, her an her yerden erişebilecek.