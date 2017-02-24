Türk Telekom'dan mobil ödeme sistemi geliyor!

Akıllı ödeme teknolojilerinde yenilikçi çözümler sunmaya devam eden Birleşik Ödeme, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile mobil ödeme sözleşmesi imzaladı. Müşterilerine ve iş ortaklarına pratik ve hayatı kolaylaştıran teknolojiler sunmayı hedefleyen ve kaliteli hizmetten ödün vermeyen Birleşik Ödeme, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ile imzalamış olduğu sözleşme ile mobil ödeme kanalında aktif bir oyuncu olmaya devam ediyor.

İşbirliğini; Türk Telekom Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin fintech alanında sağlıklı bir sektör yapılanmasını sağlayacak olması ve rekabetçi ürünler geliştirebilmesi adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Türk Telekom Dijital Ödeme Sistemleri Direktörü Zeynep Bosna: “Türk Telekom Ödeme Hizmetleri A.Ş. bireysel ve kurumsal müşterilerin ürün ve hizmet alımı veya ticaret dışı tüm ödemelerinde uygun, güvenli, kolay, teknolojik çözümler sunuyor. Ödeme hizmetleri lisansına sahip bir kuruluş olarak bundan sonraki dönemde ödeme alanındaki mevcut ürün ve hizmet portföyümüzü geliştirerek, müşterilerimize yeni nesil ödeme hizmetleri sunmayı ve üye işyeri ağımızı genişleterek finansal teknolojiler alanında öncü kuruluşlardan biri olmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Ödeme sistemlerindeki teknolojik gelişmeler ile beraber mobil ödemenin kullanıcı deneyimi açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Birleşik Ödeme Ürün ve İş Geliştirme Direktörü Kutay Yalınkılınç: “Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ile imzalamış olduğumuz mobil ödeme sözleşmesi sayesinde ödeme kanallarımızı artırmayı ve geliştirmeyi sürdürüyoruz. Mobil ödeme ile kullanıcılar cep telefonları üzerinden en iyi müşteri deneyimi ile kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabiliyor. Günlük hayatta sıkça zaman ayırmak durumunda olduğumuz fatura ödeme, harç ödeme ve diğer tüm mikro ödemeleri mobil ödeme ile kolayca yapabiliyoruz. Birleşik Ödeme olarak, hayatı kolaylaştıran çözümlerimizi müşteriler ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüketicilerin hem alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek hem de hayatlarını kolaylaştıracak ilklere imza atmaya devam edeceğiz.”