Türk Telekom ve PTT Pttcell için anlaştı!

Türk Telekom ve PTT A.Ş. Pttcell iş birliğini yeniledi. Türkiye’nin iki köklü kurumu Türk Telekom ve PTT A.Ş., 2013’de başlattıkları mobil iletişim alanındaki iş birliğinin 5 yıl süreyle uzatıldığını Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’ın da katıldığı bir basın toplantısı ile duyurdu. Türk Telekom, PTT’nin “Pttcell” markasıyla geniş kitlelerle buluşturduğu mobil iletişim hizmetlerinin şebeke ve teknik altyapısını 2022’ye kadar sağlamaya devam edecek.

Pttcell iş birliği imza töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Türk Telekom ve PTT, yeniden doğdu ve beklentilerin çok üzerinde büyüyerek iki dev şirket haline geldiler. Bu durum, iki kurum arasında birçok iş birliği fırsatı oluşturdu ve bunlardan ilki, 2013 yılında lanse edilen Pttcell markası oldu. Bir diğeri ise Türk Telekom ve PTT’nin, sahip oldukları ortak gayrimenkulleri değerlendirme kararı almaları oldu. Türkiye ekonomisi için daha çok değer yaratmak için gayrimenkul geliştirme ve değerlendirme noktasında iş birliği yapan bu iki köklü kurumumuzun daha çok alanda birlikte çalışmasını arzuluyor ve destekliyoruz” dedi.

Bakan Arslan, “2016 yılında e-ticaret alanında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik ve bu sene e-ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Türk Telekom ve PTT’nin el ele vererek, Türkiye’deki e-ticaretin gelişmesi için lojistik hizmetlerinde çok daha kullanıcı dostu, pratik ve verimli çözümler geliştireceklerine inanıyorum. Türk Telekom ve PTT arasında potansiyel işbirliği fırsatı gördüğümüz bir diğer alan ise Fintek. Bu alanda PTT’nin hali hazırdaki bankacılık faaliyetlerini e-bankacılık ve tüketici finansmanı hizmetleriyle genişletebileceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye'nin en köklü iki markası arasındaki önemli iş birliğinin devamından duydukları memnuniyeti dile getiren PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik; “Birlikte çok daha güçlüyüz ve gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Türkiye'nin güzide iki markasının birbirine kattığı değerin ve gücün somut bir göstergesi” dedi.

Türk Telekom ve PTT A.Ş.’nin ülkemiz için önemli bir değer yaratacağını dile getiren Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany; “Türkiye’nin iki stratejik şirketinin iş birliğinin tüketicinin faydasına olacağına ve aynı zamanda ülkemiz için de değer yaratacağına kuvvetle inanıyoruz. Türk Telekom’un ileri mobil teknolojisinin gücü ve PTT’nin yaygınlığı ve güvenilirliği sayesinde, Pttcell ülke genelinde yaklaşık 2 bin PTT şubesinde erişilebilir olan kaliteli bir marka konumundadır.” dedi.