Türk Telekom ve Turkcell el ele veriyor!

Türkiye’nin iki büyük telekomünikasyon devi, sektörün en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi. Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla ve stratejik konumu itibariyle bölgenin merkezi haline gelen Türkiye, 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde telekomünikasyon devlerine ev sahipliği yapacak. Turkcell ve Türk Telekom öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikte dijital dünyanın geleceğine yön verilecek.

Antalya Gloria Golf Resort Hotel’de düzenlenecek Türk Telekom International & Turkcell Superonline uluslararası operatör müşteri etkinliğinde, “Türkiye’yi internetin ana rotası, İstanbul’u bölgenin merkezi yapma” stratejisi ve vizyonuyla ilgili önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin'den Almanya'ya Hindistan'dan Rusya'ya 40'ın üzerinde ülkeden 90 şirket ve 200 katılımcı bekleniyor.

Türkiye’nin iki telekom devinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerini ülkemizde ağırlamasının büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen, etkinliğin ev sahiplerinden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Turkcell olarak Türkiye’nin faydasına olacak her türlü konuda destek vermeye özen gösteriyoruz. Bu etkinlikte de dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye, yüksek hızda internet kapasitesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumunda. Ülkemiz internette sadece bölgenin değil, dünyanın da merkezi olma potansiyeline sahip. Bu etkinlik ile tüm dünyada bu potansiyele dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline gibi Türkiye’nin iki büyük değerinin bu ortak amaçla işbirliği yapmasının ülkemiz için çok değerli ve son derece güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle Türk Telekom’a da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Turkcell ile gerçekleştirdikleri işbirliği kapsamında şunları kaydetti: “Türkiye hemen her sektörde derinleşmiş, güçlü üretim ve hizmet kapasitesiyle bölgesinin en sofistike ekonomilerinden biri. Doğu-batı arasında başta enerji ve teknoloji olmak üzere çok farklı sektörlerde tam anlamıyla bir köprü. Telekom sektörü ise genç nüfusun iletişim teknolojilerine olan ilgisi ve hızlı benimsemesi sayesinde her yıl Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüyor. Türk Telekom olarak grup şirketlerimizle birlikte Türkiye’nin kıtalararası bir veri üssü ve iletişim köprüsü olması vizyonu ile hareket ediyor, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarımızla altyapımızı güçlendiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda çeşitli işbirlikleri yapıyor, yaptığımız bu işbirlikleri ile de Türkiye’nin büyüme potansiyeline katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin öncelikleri söz konusu olduğunda, Türkiye’ye değer yaratacak işbirlikleri hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin, sadece bölgenin değil dünyanın veri üssü olması için bu etkinliğin Türkiye’de gerçekleştirilebilmesi için Turkcell ile el ele verdik. Bu anlamda Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini sektörümüz adına çok değerli buluyor ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. ”