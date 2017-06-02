Türk Telekom ve Vodafone'dan işbirilği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yerine bu hizmetin götürülmesi amacıyla 13 Mart tarihinde yapılan ihale sonuçları açıklandı. İhale KDV hariç bin 587 milyon TL ile en iyi teklifi veren Türk Telekom ve Vodafone iş ortaklığında kaldı.

Türkiye’de mobil iletişim hizmetinden faydalanmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması için birlikte çalışacak olan Türk Telekom Grubu ve Vodafone arasında bu kapsamda yüzde 51 Türk Telekom Grubu’nun mobil operatörü Avea, yüzde 49 Vodafone paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacak.

Bakanlığın önderliğinde hayata geçirilen ve 36 ay içerisinde tamamlanması planlanan projede Türk Telekom ve Vodafone sahip oldukları altyapı, teknoloji ve bilgi birikimini bu projede birlikte kullanacak.

Coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle mobil haberleşme hizmetinin verilemediği bölgelere özel olarak hazırlanan ‘Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi’nde tüm masraflar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Evrensel Hizmet Bütçesi’nden karşılanacak. İhaleyi kazanan Türk Telekom Grubu ve Vodafone tarafından kurulacak iş ortaklığı kapsamında inşa edilecek altyapı diğer operatör ve aboneler tarafından da kullanılabilecek.