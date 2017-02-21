Türk yapımı Roundous, Steam'de destek bekliyor

Türk yapımı oyun olan Roundous, Steam Greenlight'ta destek bekliyor. Hızlı tempolu bir bulmaca oyunu olan Roundous’un ana amacı, dairesel yollarda dönmekte olan araçları bir konvoy haline getirmek. Bunu yapmak için, oyuncunun, yolların kesiştiği noktalarda bulunan dairelere basarak araçların rotasını değiştirmesi gerekiyor.

Farklı hızlardaki araçlar, bu şekilde arka arkaya dizilip bir konvoy oluşturulduğunda, oyuncu bölümü başarıyla bitirmiş oluyor. Araçların hem birbirine, hem de yollarda bulunabilen engellere çarpmaması için, bulmacaları çözebilmeye ek olarak, hızlı refleksler de gerekiyor.

Toplam 60 bölüm içeren oyunda kırsal/kasaba, deniz kenarı ve dünya şehirleri olmak üzere toplam üç adet temamız bulunuyor. Dünya şehirleri temamızda Galata Kulesi’nden Golden Gate Köprüsü’ne, önemli yapılar yer alıyor.

Ek görevler içeren ambulans, pizza teslim aracı, okul servisi gibi araçlar da dahil, pek çok araç çeşidi bulunan oyunun Steam’den piyasaya çıkabilmesi için, oyunun aşağıda bulunan Steam Greenlight sayfasından, yeterince Evet oyu toplaması gerekiyor.