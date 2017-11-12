Türkçe selam 40 yıldır uzayda!

Tam 40 yıl önce Voyager 1 ve Voyager 2 uzay araçlarına, uzay derinliklerine çıkmalarından önce bir kayıt yapıldı. Sesin sahibi ABD’li arkeolog Prof. Peter Ian Kuniholm, Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun! mesajının hikayesini anlattı.

Voyager’lar 40 yılın sonunda, dünyamızdan yaklaşık 20 milyar kilometre uzakta bulunan uzayın derinliğine, insanoğlunun daha önce hiç ulaşamadığı noktalara gitti. Üstelik bu daha başlangıç. Uzayda 40’ıncı yılını kutlayan Voyager’ların yolculuğu, başlarına bir felaket gelmediği takirde tam 1 milyar yıl sürebilir.

Mesajdaki ses ABD’li arkeolog Prof. Peter Ian Kuniholm’e ait. Babasının Ankara’daki görevi sebebiyle 1949’da küçük bir çocukken Türkiye’ye gelen Kuniholm daha sonra ülkemizle bağını hiç koparmamış. Şimdilerde ABD’nin Maine eyaletinde yaşayan Kuniholm uzay boşluğunda salınan Türkçe mesajın hikâyesini anlattı.