Turkcell, 50 GB'lık Lifecell tarifelerini duyurdu!

Turkcell, son dönemde sabit hatlı internet yerine mobil interneti tercih eden kullanıcılarının karşısına bomba gibi kampanya ile çıktı. Turkcell Lifecell adı verilen internet odaklı tarifeler, 50 GB'lık bir data kullanımı sunuyor. Ancak bu 50 GB'lık kullanım Turkcell'in hizmetlerinde geçerli olup, diğer internet bağlantısı gerektiren işlemler için ekstra 5 GB'tan başlayan bir kullanım sunuluyor.

Turkcell Lifecell tarife fiyatları

Turkcell Lifecell paketi 49 TL'den başlıyor. 49 TL'lik pakette; Fizy, TV+, lifebox, Dergilik ve BİP'te kullanılmak üzere toplamda 50 GB'lık bir kullanım yer alıyor. Bu kullanım; TV+'ta 15 GB, Fizy'de 15 GB, Lifebox'ta 10 GB, Dergilik'te 8 GB ve Facebook ve Twitter'da 2 GB olmak üzere pay edilmiş. Ayrıca diğer internet işlemleri için 5 GB'lık bir data kullanımı sunuluyor.

Bir diğer Turkcell Lifecell tarifesi ise 59 TL tutarında. Bu pakette ilk pakete göre 5 GB yerine 7 GB kullanım sunuluyor. Son tarifenin fiyatı ise 69 TL tutarında. Bu pakette ekstra 10 GB internet kullanımı sunuluyor. Turkcell Lifecell tariflerine buradan ulaşabilirsiniz.