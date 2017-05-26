Turkcell'den App Store atağı!

Turkcell müşterileri, Apple cihazlarından satın aldıkları App Store, Apple Music ve iTunes içeriklerini ve aboneliklerini 26 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, Turkcell faturası aracılığıyla ödeyebiliyorlar. Apple’ın Türkiye’de ilk kez Turkcell ile uygulamaya başladığı güvenli ve çok yönlü bu ödeme yöntemiyle Türkiye genelinde artan dijital eğlence ihtiyacının daha rahat karşılanması planlanıyor.

Turkcell faturasıyla ödeme yapmak için gereken kayıt işlemi sadece birkaç basit adımda tamamlanıyor. Mobil ödeme servisini kullanabilmek için Ayarlar>iTunes ve App Store>Apple Kimliği>Apple Kimliğini Göster>Ödeme Bilgileri bölümünden "Mobil Ödeme" seçeneğini seçebilirsiniz.

Ödeme yöntemi olarak “Mobil ödeme” seçildikten sonra, müşterinin Apple ID’si ile yapılacak tüm satın alma işlemleri otomatik olarak iletişim operatörünün aylık faturasına ekleniyor ya da müşterinin ön ödemeli hesabından düşülüyor. Böylece müşterilerin bu tarz işlemleri yaparken kredi kartı kullanmak zorunluluğu da ortadan kalkmış oluyor.

Otomatik olarak yapılandırılan yeni ödeme seçeneği, Apple TV ve Apple Watch dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarından tek dokunuşla, kolay ödeme imkanı sağlıyor. Bu ödeme yöntemiyle uygulama, müzik, film ve TV programlarının yanı sıra Apple Music abonelikleri ve iCloud depolama alanı da satın alma fırsatı sunuyor. Müşterilerin hiçbir kişisel bilgisinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı Turkcell faturasıyla ödeme yöntemi, hem basit hem de güvenli kurulum ve kullanım imkanı veriyor.