Turkcell Superonline kotalı internet tarifelerini açıkladı

BTK, 1 Mayıs itibari ile internette uygulanan adil kullanım kotasını kaldıracağını açıklamış, ancak daha sonra ISS sağlayıcıları tarifelerini kotalı sisteme çevirmişti. Vodafone ve Turk Telekom'un ardından şimdi de Turkcell, Superonline için kotalı internet tarifelerini açıkladı.

Turkcell Superonline'ın açıkladığı tarifelere göre; 5 Mbps hızında 5 GB kotalı internet 44 TL olacak. 10 Mbps 4 GB paketin fiyatı da 44 TL olacak.

100 Mbps hızda 20 GB kotalı paket için ise 89 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Mobilde bile 20 GB internetin çok kolay tüketileceği göz önünde bulundurulduğunda bu paketlerin kota açısından yetersiz kalacağını söyleyebiliriz.

Superonline, kota istemeyenler için ise farklı tarifeler sunuyor. Kotasız tarifelerde; 1 Mbps hızda kotasız internet için 69 TL ödemeniz gerekecek. Eğer hız ve limitsiz internet istiyorsanız; 10 Mbps kotasız internet için 129 TL ödemeniz gerekecek. 1.000 Mbps hızında ve kotasız internete sahip olmak için aylık 999 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor.