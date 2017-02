Turkcell VoLTE ve VoWifi nedir? Nasıl kullanılır?

Turkcell, VoLTE ve VoWifi kavramlarını hayatımıza soktu. Peki, nedir bu Turkcell VoLTE ve VoWifi? Turkcell VoLTE; sesli aramalarının LTE (4.5G) üzerinden HD olarak yapılmasını sağlayan arama teknolojisi iken Turkcell VoWifi ise; sesli aramaların yanında görüntü aramaların da HD kalitede yapılmasını sağlıyor. Turkcell VoLTE ve VoWifi özelliklerini aktif etmek ise çok kolay.

Turkcell VoLTE ve VoWifi nasıl aktif edilir?

Turkcell'in sitesinde ve Hesabım uygulamasında yer alan HD Ses ve Video Arama (VoLTE&VoWifi) paketini ücretsiz olarak satın almanız gerekiyor. Alternatif olarak ise HDSES yazarak 2200'a mesaj gönderip Turkcell VoLTE ve VoWifi özelliğini aktif edebilirsiniz. Bu işlemleri başarılı bir şekilde yapmanız için hattınızın ve telefonunuzun 4.5G (LTE) teknolojini destekliyor olması gerekiyor.

Turkcell VoLTE ve VoWifi destekli telefonlar

Turkcell VoLTE ve VoWifi özelliğini; iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, LG G4 ve LG G5 modelleri destekliyor. General Mobile 5 Plus ve Sony Xperia XZ modelleri ise sadece VoLTE özelliğini destekliyor.

iPhone'da Turkcell VoLTE ve VoWifi kullanmanız için cihaz sürümünüzün iOS 10.2.1 olması ve Operatör sürümünüzün 27.1.0'a yükseltilmesi gerekiyor. Operatör sürümünü; Ayarlar>Genel>Hakkında bölümünde yer alan Operatör'e tıklayarak güncelleyebilirsiniz.

Bu işlemlerden sonra Ayarlar>Telefon>Wi-Fi ile Arama özelliğini aktif etmeniz gerekiyor.

Turkcell VoLTE ve VoWifi özellikleri neler?

- Ses kalitesinde artış sağlanır

- Arama çevirme süresi kısalır

- Görüşme sırasında arka plandaki gürültü azaltılır

- Sesli çağrı sırasında görüntülü çağrıya bağlantı kesilmeden geçiş yapılabilir

- Wi-Fi'ya bağlıysanız, hattınızın çekmediği yerlerde bile görüşme yapabilir, mesajlaşabilirsiniz

- Yurt dışında Wi-Fi ile ücretsiz görüşme yapabilirsiniz

- Uçakta, uçak modunda görüşme yapabilirsiniz