Türkiye App Store'una mobil ödeme geldi!

Apple, bir süredir belli başlı ülkelerde mobil ödeme sistemini iTunes ve App Store'a sunmuştu. Mobil ödeme sayesinde iOS ve macOS kullanıcıları iTunes ve App Store'dan kredi kartı olmadan alışveriş yapabiliyordu. Mobil ödeme ile yapılan alışveriş tutarları direkt olarak telefon faturasına yansıtılıyordu.

Apple, bugün sürpriz bir karar ile mobil ödeme sistemini Türkiye'de de kullanıma sundu. Artık Türkiye'deki kullanıcılar operatörlerine bağlı olarak iTunes ve App Store'da mobil ödeme servisini kullanabilecek.

App Store'da mobil ödeme yöntemi nasıl seçilir?

Mobil ödeme servisini kullanabilmek için Ayarlar>iTunes ve App Store>Apple Kimliği>Apple Kimliğini Göster>Ödeme Bilgileri bölümünden "Mobil Ödeme" seçeneğini seçebilirsiniz.