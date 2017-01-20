Türkiye App Store'una zam geldi!

Apple, sabah saatlerinde iPhone, iPad, MacBook ve tüm aksesuarlarına Türkiye'de zam yapma kararı almıştı. Bu kararın ardından geçtiğimiz günlerde duyurulan Türkiye App Store zammı da yürürlüğe girdi. Yeni zamlar ile birlikte App Store'daki uygulama fiyatları 1 TL ile 10 TL arasında zamlandı.

Zamdan sonra App Store'da uygulama fiyatları ne kadar oldu?

Örneğin; önceden 2,49 TL'ye satılan uygulamların fiyatı 3,49 TL'ye 17,99 TL'ye satılan uygulamaların fiyatı ise 24,99 TL'ye yükseldi. Uygulama fiyatının yüksekliği ile doğru orantıda artan fiyatlar, an itibari ile yavaş yavaş güncellenmeye başladı.

Şimdilik geliştiricilerin, uygulamalarını minimum kaç TL'den yayınlayabileceği açıklanmadı. Ancak tahminlerimize göre minimum uygulama yayınlama fiyatı 0,59 TL'den 1,29 TL'ye yükseltilecek.

Bu zammın hem uygulamalara hem de uygulama içi satın alma fiyatlarına geldiğini belirtelim.