Türkiye Bilişim Vakfı, eğitici oyunlar yarışması düzenliyor!

Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye’de ilk kez matematik ve fen eğitim oyunlarının ödüllendirileceği bir yarışma başlatıyor. KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması olarak adlandırılacak yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, uygulama geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek için düzenleniyor.

Türkiye’de ilk kez matematik ve fen alanlarındaki eğitim oyunları ödüllendirilerek eğitim sistemimizdeki yerini alacak. Bugün başlayan yarışmanın başvuru süresi 30 Kasım 2017’de sona erecek. Yarışmaya, matematik ve fen öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katılabilecek. Eczacıbaşı Topluluğu’nun 75. yılı kapsamında ana sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürmek amacı doğrultusunda çalıştıklarını vurguladı.

Ve ekledi Alışkanlıklarımıza göre oyun ve eğitim birbirine genellikle ters düşmüştür. Bugün eriştiğimiz teknolojik düzey, oyunu, özellikle fen ve matematik eğitiminde, kuralları ve formülleri ezberlemekten çok daha öteye, keyif alarak kullanabilme olanağını sağlıyor. Matematik, fen ve teknoloji, anlaşıldıkça anlam kazanır, anlam kazandıkça da sevilir ve ilgi duyulur, sevildikçe de beceri düzeyi artar. Oyunlaştırma bu açıdan eğitim için çok güzel fırsatlar yaratıyor. Bu becerilerin, çocukların ve gençlerin alışkın oldukları oyun yöntemiyle öğretilmesi ise yenilikçi bir yaklaşım. Ülkemizin bir bilgi toplumu niteliği kazanmasını vizyon ve misyon edinmiş olan Türkiye Bilişim Vakfı olarak, bu yenilikçiliğin sağlayacağı katma değerle, eğitim düzeyimize yenilikçi bir katkı yapmayı amaçlıyoruz. dedi.

