Türkiye, cepten konuşmada Avrupa lideri oldu!

Yapılan araştırmalara göre; Türkiye, cepten konuşmada Avrupa lideri oldu. Peki, 2016'da ortalama ne kadar süre cepten konuştuk?

26/12/2016 09:40

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257 dakika telefon görüşmesinin yapıldığı Avrupa’da lider oldu. Mart sonu itibariyle yaklaşık 66 milyona ulaşan 3G abone sayısı ise 4.5G’nin hayata geçmesiyle beraber 23,5 milyona gerilerken, 4.5G kullanıcı sayısı 45,7 milyon oldu.

Ajans Press, cep telefonu kullanıcılarıyla ilgili medya araştırması yaptı. Ajans Press’in incelemesine göre cep telefonları içinde bulunduğumuz yıl içerisinde 11 bin 62 habere konu oldu. 2016 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de mobil operatörlerle ilgili en çok konuşulan konu ise 4.5G oldu.

Öte yandan cepten internet kullananların sayısının katlandığı 2016 yılında mobil şebekelerle ilgili birçok şikayet medyaya yansıdı. Söz konusu şikayetler incelendiğinde en fazla şikayetin internet servis sağlayıcı hizmetleriyle ilgili olduğu tespit edildi.

İnternet servis sağlayıcılarında en çok şikayet alan konu ise bağlantı sorunları oldu. Medyaya yansıyan önemli bir ayrıntı da cep telefonlarının yılbaşından itibaren ÖTV zammına tabi tutulacağı haberleri oldu.

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    Yazar: Ender Öztürk

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