Türkiye'de fidye virüsü saldırısı tekrar başladı!

2017 yılı boyunca dünyanın dört bir köşesindeki fidye kendilerine kolaylıkla yer buldular. Bu virüs akımlarından en büyüğü WannaCry’dı. Devletler alınan önlemleri her ne kadar genişletseler de, söz konusu saldırıların uzu zamandır planlandıkları ortaya çıktı. WannaCry tarih olsa da bilgisayar korsanları durmak bilmiyor. Birçok siber güvenlik grubu, yeni fidye virüsü Bad Rabbit’in, sahte bir Adobe Flash güncellemesi yoluyla yayıldığını belirtti.

Rus medya şirketleri Interfax ve Fontanka.ru, şu ana kadar siber saldırılara maruz kaldıklarını bildirenler arasındalar. Ancak Rusya’daki saldırıların Bad Rabbit olup olmadığı bilinmiyor. Diğer yandan Ukrayna'nın Odessa Hava Limanı, Kiev metrosu ve Altyapı Bakanlığı’na yapılan saldırıların arkasında Bad Rabbit'in olduğu kesinleşti.

Bir rapora göre Bad Rabbit'in bu yıl ortaya çıkan diğer fidye virüsleriyle bir ilgisi bulunmuyor. Ancak alınan güvenlik önlemlerine bağışıklık kazandırılmış bir virüsten bahsediliyor. Ülkemizde bu virüsten etkilenen kurum ya da kuruluşlara dair net bir bilgi bulunmuyor.