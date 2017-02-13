Türk Telekom CEO’sundan girişimcilik için övgü dolu sözler!

Her yıl dünya girişimcilik ekosisteminin önde gelen oyuncularını bir araya getiren Dünya Melek Yatırım Forumu, bu yıl 13 - 14 Şubat tarihinde İstanbul’da gerçekleşiyor. Türkiye’de ilk kez düzenlenen Forum, 75 ülkeden yüzlerce melek yatırımcıyı ve girişimcilik ekosisteminin önemli isimlerini ağırladı.

Forum’da, ana konuşmacı olarak yer alan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, kurumların melek yatırımcılar ve girişimcilerle yapacakları iş birliklerinin gerek yerel ekonomilerde, gerekse küresel piyasalarda yaratacağı olumlu etkilere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye’deki girişimcilik potansiyeline de dikkat çeken Doany şunları söyledi;

“Melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar, yenilikçi fikirlere yaptıkları yatırım ve sağladıkları desteklerle yeni iş alanlarının doğmasında ve bu alanlarda yaratılan ek istihdamla birlikte ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rol oynuyorlar. Hükümetin girişimcilik ekosisteminin gelişmesi adına attığı adımlar ve sağladığı vergi teşvikleri neticesinde Türkiye, cazip bir girişimcilik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Kurumların girişimlerle yaptıkları iş birlikleri, kurumlara müşterilerinin her geçen gün daha da farklılaşan ihtiyaçlarına en yenilikçi ürün ve hizmetlerle cevap verebilme gücü sunarken, girişimlere de iş fikirlerini kurumsal bir gücü arkalarına alarak hayata geçirebilme imkanı sağlıyor. Kurumsal yatırımcıların, girişim sermayesi fonlarına kıyasla daha hızlı ve daha esnek olduğunu düşündüğümüzde ülke ekonomisine katkı sağlamada da etkin olduklarını söyleyebilirim.

Melek yatırım ağları ve kurumsal yatırımcılar, girişimlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirilebilmeleri için ihtiyaç duydukları sermaye ve bilgi birikimine; sermaye sahiplerinin de yatırım yapmak için cazip iş fikirlerine ulaşmaları açısından ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip. Kendi kişisel tecrübemden yola çıkarak kurumsal yatırımcılara en önemli tavsiyem açık fikirli olmaları ve daha az bildikleri alanlara yatırım yaparak yeni bakış açıları ile büyümeye odaklanmalarıdır.” dedi.