Uber, Türkiye'de yasaklanabilir!

Dünya çapında oldukça popüler olan Uber, modern geleceğin taksisi olarak gösteriliyor. Uber sayesinde aracı olan herkes taksici olabiliyor. Kullanıcılar gitmek istedikleri yeri seçip o güzergahta seyir eden otomobil varsa taksi gibi ücretini ödeyip gideceği yere gidebiliyor. Ancak, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü Uber için Türkiye genelince mücadele başladığını duyurdu.

Türkiye çapında başlayan Uber ile mücadelenin nedeni ise korsan taksicilik olarak gösteriliyor. 1.000'e yakın Uber için kullanılan aracı bağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Uber kullanıcısına tam 281 TL para cezası kesmişti. Şimdi ise denetimler artarak kullananlara para cezaları vermeye ve araç bağlamaya kadar gidecek.

Anayasa Mahkemesi’nin 2014/52 sayılı kararını esas alan talimata göre ceza; aracın sahibi olmayan Uber sürücülerini kapsıyor. Yani araç sizin değilse ve bu aracı Uber'dan para kazanmak için kullanıyorsanız ceza yiyeceksiniz. Bu şahıslar korsan taksilerde olduğu gibi ilk seferde 2.532 TL, ikinci seferde ise 4.022 TL para cezasına çarptırılacak.

Araç sizin ise ve Uber sürücüsüyseniz, para cezasına çarptırılmayacaksınız ancak 60 gün boyunca aracınız trafikten men edilecek. Araçtaki Uber kullanıcısı ise 281 TL para cezasına çarptırılacak.

Açıklamalara göre; Uber'in Türkiye'de vergisini ödemesi yasal zeminin oluşmasına neden olmuyor. Tarifeli yolcu taşıma lisansına sahip olmayan Uber sürücülerinin elde ettikleri gelir doğrudan vergilendirilemiyor. Uber sadece firma olarak vergisini ödüyor.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Uber'ın Türkiye'de yasaklanma durumu ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Aynı PayPal'da olduğu gibi Uber de ülkemizden çekilebilir.