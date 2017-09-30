Türkiye'de Apple TV 4K alacaklara kötü haber!

Apple, iPhone etkinliğinde sürpriz bir şekilde Apple TV 4K modelini tanıtmıştı. 4K teknolojisine 2017 yılında anca geçebilen Apple, etkinlik sırasında iTunes Store'daki filmleri 4K olarak izleyebileceğinizi belirtmişti. Ancak bu açıklama Full HD filmlerde olduğu gibi 4K filmleri de indirip izlenebilecek olarak algılanmıştı.

Cupertinolu firma, daha sonra Apple TV 4K modelinin 4K film indirmediğini sadece 4K filmleri internet üzerinden Stream yapabildiğini açıklamıştı. Bu rezalet açıklamanın üzerine bugün 4K filmleri Apple TV 4K üzerinden izlemek için kaç Mbps internet hızına sahip olmanız gerektiği açıklandı.

Eğer Apple TV 4K modelini alıp, 4K film izlemek istiyorsanız; minimmda 25 Mbps hızında internete sahip olmanız gerekiyor. Daha önce 15 Mbps olarak sızan bu internet hızının 25 Mbps'ye çıkması, özellikle Türkiye'deki internet kullanıcılarını hüsrana uğratacaktır.

4K, HDR ve Dolby Dijital codeclerin sıkıştıırlmadan sunulduğu 4K filmlerin pek kota dostu olmadığını da belirtelim. Bakalım Apple, Stream kararından vazgeçip, 4K filmleri indirme imkanı sunacak mı?